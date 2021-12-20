İSTANBUL- DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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İSTANBUL- DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İSTANBUL- DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL- DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL- DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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