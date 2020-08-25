Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gaziantep'ten gelen şüpheliye gözaltı
Son dakika haberi: DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.
25.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:50
DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA