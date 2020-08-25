Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gaziantep'ten gelen şüpheliye gözaltı Son dakika haberi: DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA) Kaynak: İHA