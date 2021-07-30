Son dakika! İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 6 GÖZALTI
Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul'da 8 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda sonucu 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı