İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da, 8 ilçede 16 farklı adrese terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, 8 ilçede 16 farklı adrese terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar kameralara yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik İstanbul'da 8 ilçede operasyon düzenledi. Gece yarısı 16 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen baskında terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı