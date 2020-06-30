Son dakika... İstanbul'da bir anaokulundaki "istismar, hakaret ve darp" davasına devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... İstanbul'da bir anaokulundaki "istismar, hakaret ve darp" davasına devam edildi

Son dakika güncel haberine göre Büyükçekmece'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunarak hakaret ve darbettiği gerekçesiyle İngiliz öğretmeninin yargılanmasına devam edildi.

Son dakika... İstanbul'da bir anaokulundaki
30.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:16

Büyükçekmece'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunarak hakaret ve darbettiği gerekçesiyle İngiliz öğretmeninin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur E.K.'nin annesi ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Minire Bilici Tutav, sanık R.K.R.'nin avukatının celse arasında dilekçe sunarak, yabancı uyruklu müvekkili yurt dışında bulunduğu için savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep ettiğini söyledi.

Başkan Tutav, sanık avukatının ayrıca olay günü anaokulunda bulunan 4 kişinin savunma tanığı olarak dinlenilmesini istediğini bildirdi.

Sanık R.K.R.'nin avukatı, özel bilimsel bir mütalaa hazırlattıklarını ifade ederek, "Adli tıp uzmanlarınca hazırlanmış mütalaa, mevcut delil durumu itibarıyla cinsel istismar olayının olmadığını tespit eder bilgiler içermektedir. Yurt dışında bulunan sanığın pandemi koşullarında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenilmesini talep ediyoruz." dedi.

Katılanların avukatı da okul çalışanlarının verdiği ifadeleri kabul etmediklerini, bunların okulun isteği doğrulturunda beyanlar olduğunu ve şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Sanık tarafının sunduğu bilimsel görüşe ilişkin raporu da inceleyip beyanda bulunacağız. Mağdura ilk teşhisi koyan doktorları da tanık olarak mahkemeye bildireceğiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık R.K.R. hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenmesine, sanık avukatının tanık talebinin, dosyaya yenilik katmayacağından reddine karar verdi.

Yurt dışında bulunan sanığın SEGBİS aracılığıyla dinlenilmesi talebi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosuna yazı yazılmasına karar veren mahkeme, bürodan sanığın bulunduğu Birleşik Krallık'tan ses ve görüntü aktarımı suretiyle teknik imkanlardan yararlanılarak savunmasının alınmasına elverişli altyapı bulunup bulunmadığı hususunda mahkemeye bilgi verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.?

İddianameden?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir anaokulunun öğrencisi olan E.K.'nin annesiyle bu yılın ocak ayında polise giderek, öğretmeni R.K.R. hakkında şikayette bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık R.K.R.'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosya, görevsizlikle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı Haber
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı Haber
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık Haber
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti Haber
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak Haber
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Ebru Şallı Hülya Avşar
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika... İstanbul'da bir anaokulundaki "istismar, hakaret ve darp" davasına devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:05:42. #1.14#
title