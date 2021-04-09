Son Dakika | İSTANBUL'DA BAKAN KOCA BAŞKANLIĞINDA KORONAVİRÜS TOPLANTISI
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Son Dakika | İSTANBUL'DA BAKAN KOCA BAŞKANLIĞINDA KORONAVİRÜS TOPLANTISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İSTANBUL'DA BAKAN KOCA BAŞKANLIĞINDA KORONAVİRÜS TOPLANTISI

Son dakika haber: İSTANBUL DHAİstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs toplantısı gerçekleştirildi.

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İSTANBUL DHA

İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıya bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Kemal MEMİŞOĞLU ve İstanbul'daki hastanelerin başhekimleri katıldı.

Bakan Koca, Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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