6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
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6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar oldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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