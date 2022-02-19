Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de iki grup arasındaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto galeride iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 12 şüpheliden 9'unun, sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık 9 şüpheliden 7'sini tutuklanması, bir şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'inin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Olay

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak'taki bir oto galeride 13 Şubat gecesi iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti. 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.