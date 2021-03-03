Son dakika gündem: İstanbul'da 2 günde 7 otomobil çalan şüpheliler kamerada

İSTANBUL 'da son 2 gün içinde 7 otomobil çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul genelinde son 2 günde gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri Ataşehir'de kiraladıkları bir depoda otomobiller ile yakaladı. Şüphelilerin, 7 otomobilden 2'sinin beynini değiştirdikleri, sonrasında sahte plaka takıp kullanacakları belirlendi. Diğer 5 otomobilin ise parçalanmak üzere hazır edildiği tespit edildi. Şüphelilerin, fırın, market ve benzeri yerlerin önünde bekleyerek anahtarı kısa süreliğine üzerinde bırakılan otomobilleri hedef aldıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, Uğur Y., Bekir C., Yıldırım K., Özkan E., Selahattin D., Veysel D. ve Ramazan A., Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin, otomobili çaldıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı