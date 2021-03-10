Son Dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç...
10.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:41
Son dakika haber... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı