Son Dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç...

10.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:41
Son Dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç...

Son dakika haber... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Prens Harry Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Ali Koç Can Bartu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 08:41:31. #1.16#
title