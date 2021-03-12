Son dakika haber | - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasadışı bahis' soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
12.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:34
Son dakika haberi... - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasadışı bahis' soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasadışı bahis' soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR