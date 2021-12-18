Son dakika! İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika! İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika! İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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