Son dakika! İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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