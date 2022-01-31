İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ TAŞLI SOPALI KAVGADA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ TAŞLI SOPALI KAVGADA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

ULUS, BARTIN (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Ortalık biranda savaş alanına dönerken olayı gören çevredekiler polise ev sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise taş ve sopa darbeleriyle yaralanan A.D. ve A.D. ile bir işyerine sığınan M.W.D.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kavganın boşanma aşamasında olan yabancı uyruklu çift A.D. ve A.D.'nin yakınları arasında boşanma meselesi yüzünden gerçekleştiğini belirledi. Ekipler kavgaya karıştıkları tespit edilen evli çift ile birlikte akrabaları I.A.A., T.D., A.D. ve M.W.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslardan A.D. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılırken, kavgaya karışan diğer 5 kişinin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ TAŞLI SOPALI KAVGADA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ TAŞLI SOPALI KAVGADA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Vatan Caddesi, Polis, Ulus, Güncel, Haber

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