İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİHaber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de restoranda tartıştığı kişilerle otoparkta kavga eden 41 yaşındaki Selim Erdeğer, aldığı darbe sonucu yere düşerken, başını sert bir...

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de restoranda tartıştığı kişilerle otoparkta kavga eden 41 yaşındaki Selim Erdeğer, aldığı darbe sonucu yere düşerken, başını sert bir cisme çarptı. Beyin kanaması geçiren Erdeğer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Geçen çarşamba akşam saatlerinde 3 çocuk babası Selim Erdeğer (41) Büyükçekmece Sahili'nde bulunan restorana yemek yemeye geldi. Erdeğer, burada aralarında husumet olan 4 kişi ile karşılaştı. Yemek sırasında tartışan Erdeğer ile şüpheliler arasında otoparkta kavga çıktı. Selim Erdeğer, aldığı darbeyle yere düşerken kafasını sert bir cisme çarptı. Erdeğer'i kanlar içinde yerde gören şüpheliler buradan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erdeğer, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Selim Erdeğer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Erdeğer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, kavgaya karışanların C.S., T.S., A.Ç. ve D.M. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı