İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİHaber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de restoranda tartıştığı kişilerle otoparkta kavga eden 41 yaşındaki Selim Erdeğer, aldığı darbe sonucu yere düşerken, başını sert bir...

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de restoranda tartıştığı kişilerle otoparkta kavga eden 41 yaşındaki Selim Erdeğer, aldığı darbe sonucu yere düşerken, başını sert bir cisme çarptı. Beyin kanaması geçiren Erdeğer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Geçen çarşamba akşam saatlerinde 3 çocuk babası Selim Erdeğer (41) Büyükçekmece Sahili'nde bulunan restorana yemek yemeye geldi. Erdeğer, burada aralarında husumet olan 4 kişi ile karşılaştı. Yemek sırasında tartışan Erdeğer ile şüpheliler arasında otoparkta kavga çıktı. Selim Erdeğer, aldığı darbeyle yere düşerken kafasını sert bir cisme çarptı. Erdeğer'i kanlar içinde yerde gören şüpheliler buradan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erdeğer, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Selim Erdeğer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Erdeğer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, kavgaya karışanların C.S., T.S., A.Ç. ve D.M. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı
Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı
Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor! Vahşetin altından yasak aşk çıktı
Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor! Vahşetin altından yasak aşk çıktı
Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Merih Demiral Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE KAVGADA BAŞINI ÇARPTI; BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:33:57. #1.15#

title