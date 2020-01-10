Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
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Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

10.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:00
Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, 'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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