Son dakika... İSTANBUL-BOĞAZ MANZARALI OTELDE EĞLENCEYE BASKIN: GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR
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Son dakika... İSTANBUL-BOĞAZ MANZARALI OTELDE EĞLENCEYE BASKIN: GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR

14.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 07:54

Son dakika haberine göre Buğra AKAY / İstanbul DHABeşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

OTELDEN AYRILANLAR MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Son dakika... İSTANBUL-BOĞAZ MANZARALI OTELDE EĞLENCEYE BASKIN: GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Son dakika... İSTANBUL-BOĞAZ MANZARALI OTELDE EĞLENCEYE BASKIN: GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Son dakika... İSTANBUL-BOĞAZ MANZARALI OTELDE EĞLENCEYE BASKIN: GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Son dakika... İSTANBUL-BOĞAZ MANZARALI OTELDE EĞLENCEYE BASKIN: GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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