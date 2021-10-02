İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN - Haberler
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İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da baharat satışı yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Avcılar'da baharat satışı yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar Firüzköy Bulvarı'nda baharat satışı yapan 2 katlı iş yerinde saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, çalışanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA BAHARAT SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN
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