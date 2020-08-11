Son dakika... İSTANBUL-15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA OTOBÜSLERDE DENETİM Son dakika habere göre BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetimler gerçekleştirdi.

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetimler gerçekleştirdi. Polis, sürücülerin kaç saat araç kullandığı ve ne kadar süre dinlendiğini gösteren takometrelerin çıktısını alarak, inceledi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetimler gerçekleştirdi. Otogarın otobüs çıkış noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Polis sürücülerin, kaç saat araç kullandığı ve ne kadar süre dinlendiğini gösteren takometrelerin çıktısını alarak, inceledi.

Denetimler sırasında, takometrede otobüsü kullanan sürücünün yerine bir başka kişinin kartının takılı olduğunun tespit edilmesi üzerine şoföre cezai işlem uygulandı. Trafik polisi, denetim yaptığı otobüslerin şoförlerine "araç kullanma sürelerine dikkat ediyorsunuz, istirahat sürelerine dikkat ediyorsunuz, yorulduğunuz zaman şoför değişikliği yapıyorsunuz" uyarılarında bulundu.

Öte yandan, denetim noktasında görev yapan asayiş polisi otobüslerin içerisine girerek sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti. Yan yana oturan kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Yan yana oturup aynı aileden olmayan kişiler otobüsten indirildi. Polis yolcuları, "Sosyal mesafeye uyalım ve sağlığımız için maskeleri yolculuk süresince çıkartmayalım" şeklinde uyardı.

Kaynak: DHA