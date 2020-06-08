Son dakika... İsrail, son iki günde Lübnan hava sahasını 8 kez ihlal etti Son dakika haberine göre İsrail keşif uçaklarının, Lübnan'ın hava sahasını iki gündür 8 kez ihlal ettiği bildirildi.

İsrail keşif uçaklarının, Lübnan'ın hava sahasını iki gündür 8 kez ihlal ettiği bildirildi.

Lübnan ordusunun, ülkenin resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamasına göre, İsrail'e ait keşif uçakları, dün yerel saatle 00.35'ten itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal etti.

Açıklamada, iki gündür 8 kez Lübnan hava sahasının ihlal edildiği bu uçuş ihlallerinin güneyden başkent Beyrut'un semalarına kadar uzandığı belirtildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, geçen hafta İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair şunları söylemişti:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."

Kaynak: AA