Son dakika... İsrail Savunma Bakanı, ülkesine ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini savundu
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Son dakika... İsrail Savunma Bakanı, ülkesine ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini savundu

27.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:46
Son dakika... İsrail Savunma Bakanı, ülkesine ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini savundu

Son dakika haberlerine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürdü.

Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yaptı.

İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.

Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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