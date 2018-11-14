Gazze Saldırılarına Tepki Büyürken İsrail Savunma Bakanı Lieberman İstifa Etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın istifa ettiğini duyurdu. Basın açıklaması yapan Lieberman, Netanyahu hükümetinin Hamas ile ateşkes anlaşması imzaladığı için istifa ettiğini söyledi.

HAMAS ANLAŞMASI İSTİFA ETTİRDİ

İsrail'in aşırı sağcı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, hükümetin Hamas'la yaptığı ateşkes anlaşmasını protesto ederek görevi bıraktı. Lieberman televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de Hamas'la ateşkes anlaşması yapmasına tepki olarak istifa ettiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman

"TERÖRE TESLİM OLDUK"

İsrailli bakan, Mısır'ın arabuluculuğu ile sağlanan bu anlaşmayı 'teröre boyun eğmek' olarak niteledi. Lieberman, "Dün Hamas terörüne teslim olduk. Bu ateşkesin başka bir anlamı yok. Şu an devlet olarak yaptığımız şey, ulusal güvenliğimize uzun vadede zarar verecek bir bedel pahasına kısa vadeli sükunet satın almak" dedi.

Filistinlilere ve İsrailli Araplara yönelik aşırı sağcı politikaları savunmasıyla tanınan Lieberman, Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı sert yöntemler izlenmesini istiyordu. Lieberman'ın ateşkes anlaşmasını onaylamadığı ve istifa edebileceği bilgisi bu sabah kulislere sızmıştı.

ERKEN SEÇİME YOL AÇABİLİR

Lieberman, istifası sonucunda partisi Yisrael Beiteinu'nun iktidardaki koalisyon hükümetinden çekileceğini açıkladı. Bu senaryoda Netanyahu, 120 sandalyeli İsrail meclisindeki çoğunluğunu sadece bir sandalye ile sürdürecek. Bu da Kasım 2019'da düzenlenmesi planlanan seçimlerin erkene alınmasına sebep olabilir.

GAZZE SALDIRILARI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve bir İsrail askeri öldürüldü.

FİLİSTİN'DEN CEVAP

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken,Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi. Öte yandan, Filistinli gruplar Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.