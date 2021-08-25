Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini söyledi

Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gantz, 60 ülkenin İsrail büyükelçisine Tel Aviv'de düzenlenen toplantıda İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gantz, nükleer anlaşmaya dönülmesi için yapılan müzakerelere değinerek, "İran rejiminin müzakere masasına dönme ve bir anlaşmaya imza atmaya niyeti olup olmadığını bilmiyoruz. Uluslararası toplum, İran'ın nükleer silah yolunda ilerlemesini durdurmak için uygulanabilir bir 'b planı' oluşturmalı." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya iki ay uzaklıkta olduğunu ileri süren Gantz, şöyle devam etti:

"İsrail harekete geçmek için gerekli imkana sahip ve bunu yapmaktan çekinmeyecektir. İsrail'in gelecekte nükleer bir İran'ı önlemek için harekete geçmek zorunda kalacağı ihtimalini göz ardı etmiyorum."

Gantz, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğu yönündeki suçlamalarını yinelerken, söz konusu saldırıda kullanılan insansız hava aracının da İran topraklarından gönderildiğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı, 4 Ağustos'ta yine bazı yabancı büyükelçilerle yaptığı toplantıda, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğu iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Son dakika haberleri... Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
Son dakika haberleri... Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili kahreden gerçek: Tetiği kendi çekmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Marcao Arda Turan Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:30:32. #1.15#

title