Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi
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Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi

Son dakika... İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre mesafedeki bölgeler için olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını talep etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre mesafedeki bölgeler için olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını talep etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gantz, iki gün önce ilan ettiği olağanüstü halin sona ermesine saatler kala uygulamanın uzatılması için harekete geçti.

Gantz, hükümetten olağanüstü hal uygulamasını iki hafta daha uzatmasını istedi.

Açıklamada, olağanüstü halin Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki bölgeler için uygulanacağı ifade edildi.

Uygulamanın, güvenlik güçlerine kalabalığı ve gösterileri kontrol etme, istihbarata uygun olarak belirli alanları temizleme ve okulları kapatma yetkisi vereceği aktarıldı.

Gantz'ın 2 gün önce ilan ettiği olağanüstü hal bugün sona eriyor

İsrail'de Savunma Bakanı, 48 saatlik özel olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip bulunuyor. Gantz'ın 2 gün önce ilan ettiği olağanüstü hal bugün sona eriyor. Savunma Bakanı, olağanüstü hal uygulamasını uzatmak için önce kabinenin, ardından da Knesset komitelerinin onayını alması gerekiyor. Savunma Bakanlığı, durumun aciliyeti nedeniyle talebi telefon üzerinden kabine üyelerinin onayına sunacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Gantz, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre uzaktaki bölgeler için olağanüstü hal uygulaması getirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 53'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 53'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.
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