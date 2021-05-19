Son dakika: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı
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Son dakika: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi. İsrail'in hava saldırısını görüntülemeye çalışan AA kameramanı Dahlan ayağından yaralandı.

Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dahlan'ın durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Son dakika: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı
Son dakika: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı
Son dakika: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı
Son dakika: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki bir evi bombaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
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