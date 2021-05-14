Son Dakika | İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu
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Son Dakika | İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

Son Dakika | İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haber... Abluka altındaki Gazze'de sivilleri, evleri, sokakları, bankaları, tarım alanlarını bombalayan İsrail Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

Abluka altındaki Gazze'de sivilleri, evleri, sokakları, bankaları, tarım alanlarını bombalayan İsrail Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın birçok noktasına düzenlediği saldırılarda 130 sivil şehit oldu. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi. Hava saldırılarını bugün de sürdüren İsrail güçleri F-15 savaş uçakları ile Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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