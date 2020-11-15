Son Dakika | İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Amarna: "Acılarımı ve işgalciyi yeneceğim"
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Son Dakika | İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Amarna: "Acılarımı ve işgalciyi yeneceğim"

15.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:46
Son Dakika | İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Amarna:

Son dakika haber: Geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna, her şeye rağmen İsrail'e karşı galip geleceğini söyledi.

Geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna, her şeye rağmen İsrail'e karşı galip geleceğini söyledi.

Gözünü kaybetmesinin yıl dönümünde AA muhabirine açıklama yapan Amarna, çektiği tüm sıkıntılara rağmen yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde mesleğine döneceğini söyledi.

"Her şeye rağmen sahalara geri döneceğim, çektiğim acıları ve işgalciyi yeneceğim" diyen Muaz Amarna, halihazırda geçimini sağlayacak bir işi olmadığını ve kendisine iş vaadinde bulunan makamların da bu sözlerini yerine getirmediğini belirtti.

Meselenin yargısal boyutuyla ilgili de bilgi veren Amarna, gözünü kaybetmesiyle ilgili davanın Uluslararası Ceza Mahkemesine iletildiğini ve bunun takibinin Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapıldığını kaydetti.

Amarna'nın meslektaşlarından 15 dakikalık kısa film

Filistinli foto muhabirinin meslektaşları, bir yıl önce gözünü kaybetmesi nedeniyle Amarna'nın yaşadığı sıkıntıları anlatan 15 dakikalık bir kısa film çekti.

Kısa filmde Muaz Amarna, "Başımdaki yabancı cisimden (kurşun) korkuyorum. Gece uyuyamıyor, gündüz normal bir şekilde hayatımı idame ettiremiyorum. Diğer gözümü ya da konuşma yetimi kaybetmekten, felç olmaktan ve ölmekten korkuyorum." ifadesini kullandı.

Amarna, içinde fırtınalar kopsa da maneviyatını yüksek tutmaya çalıştığını kaydetti.

Filistinli foto muhabiri Amarna ayrıca, Facebook hesabından filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Gözümü kaybettim ama umudumu kaybetmedim. Bilinmezliğin oluşturduğu korkuya rağmen meydan okuma iradesini ve tebessümü kaybetmeyeceğim." değerlendirmesi yaptı.

Muaz Amarna, Batı Şeria'da 15 Kasım 2019'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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