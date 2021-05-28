Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması
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Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ahmed Mensi'nin çocuklarının, babalarının onları teselli ederken kaydettiği görüntüyü seyretmesi Ahmed Mensi'nin eşi ve çocukları Sara, Hale ve Malik Ahmed Mensi'nin eşi Nesma ile röportaj Ahmed Mensi'nin kızı Sara ile röportaj İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne...

Ahmed Mensi'nin çocuklarının, babalarının onları teselli ederken kaydettiği görüntüyü seyretmesi

Ahmed Mensi'nin eşi ve çocukları Sara, Hale ve Malik

Ahmed Mensi'nin eşi Nesma ile röportaj

Ahmed Mensi'nin kızı Sara ile röportaj İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlar sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu yenmesi için onları teskin ettiği anları kaydederek sosyal medyada paylaşan ve söz konusu görüntüden 2 gün sonra düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ahmed Mensi'nin kızı Sara, babası öldükten sonra hava saldırıları sırasında annelerinin kendisi ve kardeşlerini teskin etmeye çalıştığını söyledi.

Mensi, 12 Mayıs'ta kaydettiği görüntüde kızları Sara ve Hale'nin savaş uçaklarının çıkardığı ses nedeniyle yaşadıkları korku dolu anlarda onları teskin etmek için sarf ettiği çabayla tanındı.

Gazzeli baba, "Bu yıl bayramımızı mahvettiler" başlığı ile yayımlanan görüntüyü kaydettikten 2 gün sonra 14 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında kardeşi Yusuf ve bir komşuyla birlikte yaşamını yitirdi.

Mensi'den geriye boynu büyük üç yetim çocuk ve kızlarının Youtube kanalı için kaydettiği görüntüler kaldı.

Söz konusu videoda İsrail uçaklarının çıkardığı korkunç seslere rağmen babalarının yanlarında olması nedeniyle yüzleri gülen Mensi'nin çocukları Sara, Hale ve Malik'in bugünkü halleri yürek burkuyor.

Görüntüde babasına yakınlığı ve neşesiyle dikkati çeken Hale'nin yüzündeki tebessüm yerini hüzne bırakmış durumda.

Sara, Hale ve Malik'in içinde bulunduğu durum İsrail'in Filistinli çocuklara yaşattığı acıyı gözler önüne seriyor.

Saldırıdan 2 gün önce hanımı ve çocuklarını kayınbabasının evine göndermiş

Mensi'nin ailesi, Gazzeli babanın yaşamını yitirdiği saldırı ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail bombardımanında eşini kaybeden Nesma, kocasının ölmeden iki gün önce saldırılar nedeniyle başlarına kötü bir şey gelebileceği endişesiyle kendisini ve çocuklarını ailesinin evine gönderdiğini belirtti.

Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması
Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması
Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması
Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması
Son dakika haberi... İsrail saldırılarında kızlarını teselli eden, sonraki bombardımanda hayatını kaybeden Mensi'nin eşi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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