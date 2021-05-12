Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
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Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı

Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırısında 7 kişi yaralandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırısında 7 kişi yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. Saldırıda yaralanan 7 kişiden 3'ü Makaset Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çıkan olaylarda da 11 Filistinli yaralandı.

Kalendiya Mülteci Kampı'nda gece boyunca süren ve bu sabah yeniden başlayan olaylarda İsrail polisinin gerçek mermi kullandığı müdahalede 4 Filistinli yaralandı.

Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesi ve Şuafat Mülteci Kampı'nda ise İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 7 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Doğu Kudüs'ün İseviye beldesi, Et-Tur bölgesi, Er-Ram ve Hizma Mahallelerinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar devam ediyor.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da kılınan sabah namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere müdahale etmişti. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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