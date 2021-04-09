Son dakika... İsrail polisi Kudüs'te çocuklarının gözleri önünde bir Filistinliye saldırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir babayı çocuklarının gözleri önünde darbetti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir babayı çocuklarının gözleri önünde darbetti.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Es-Sahire Kapısı'nda dün gece yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Görüntülerde İsrail polislerinin bir Filistinliye saldırdığı, bu sırada söz konusu Filistinlinin küçük oğlu ve kızının ağlayarak, "Baba, babamızı istiyoruz." diye çığlıklar attığı görülüyor.

Çevredeki bazı Filistinliler şiddete maruz kalan kişiyi polislerin arasından almaya çalışırken, biri de "Birazdan babanızı bırakacaklar" diyerek çocukları sakinleştirmeye uğraşıyor.

Aynı kişi, İsrail polisine İbranice olarak, "Çocuklar var, ağlıyorlar, onların ağladığını görmüyor musunuz? Bu adam ne yaptı?" diye soruyor. Bir başka kişi de polislere yine İbranice, "O hiçbir şey yapmadı." diyor.

Görüntülerde, çok sayıda vatandaşın en sonunda saldırgan polislerin, kimliği bilinmeyen Filistinliye yönelik saldırısını durdurmayı başardığı görülüyor.

İsrail polisinden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisleri, 1967'deki Doğu Kudüs işgalinden bu yana Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Eski Şehir bölgesinin kapılarında duruyor.

Eski Şehir'in Filistinli sakinleri, polislerin kendilerine yönelik kötü muamelesinden şikayet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat