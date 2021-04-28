İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli sağlık çalışanını darbetti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplananları dağıttığı sırada Filistinli bir sağlık çalışanını darbetti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplananları dağıttığı sırada Filistinli bir sağlık çalışanını darbetti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Filistinliler, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanarak İsrail polisinin geri adım atmasıyla bölgedeki bariyerlerin kaldırılmasını kutladı.

İsrail polisinin gruptan bazı kişileri gözaltına almasıyla bölgede gerginlik arttı.

Darbedip gözaltına aldılar

Grubu dağıtmaya çalışan İsrail polisi, aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu bazı Filistinlileri darbetti, kimliği bilinmeyen söz konusu sağlık çalışanı da dahil çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinliler ramazanın ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi ramazanın ilk 11 gününde Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler, 26 Nisan'da Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh