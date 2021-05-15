Son Dakika | İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
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Son Dakika | İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu

Anadolu Ajansı / Ashraf Amra - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 7 Filistinli daha şehit oldu.

İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 7 Filistinli daha şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. 7 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 36'sı çocuk 133'e yükseldi.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

Son Dakika | İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
Son Dakika | İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
Son Dakika | İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
Son Dakika | İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ashraf Amra

İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi daha şehit oldu.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi daha şehit oldu.
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