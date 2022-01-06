Son dakika: İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı - Haberler
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Son dakika: İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı

Son dakika: İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle Filistinli Mahmut Ceradat'ın Cenin kentindeki evini yıkma kararı aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle Filistinli Mahmut Ceradat'ın Cenin kentindeki evini yıkma kararı aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ceradat'ın apartman dairesi evinin yıkılacağına ilişkin kararı ailesine tebliğ ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ceradat'ın bir Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştığına dikkat çekildi.

Halihazırda tutuklu olan Mahmut Ceradat, 26 Aralık 2021'de işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanıyor.

İsrail'in, saldırı düzenledikleri söylenen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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