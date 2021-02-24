Son dakika... İsrail Meclisi Kovid-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerinin paylaşılmasını öngören tasarıyı onayladı
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Son dakika... İsrail Meclisi Kovid-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerinin paylaşılmasını öngören tasarıyı onayladı

24.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:05
Son dakika... İsrail Meclisi Kovid-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerinin paylaşılmasını öngören tasarıyı onayladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların kişisel bilgilerinin yerel makamlarla paylaşılmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını kabul etti.

İsrail Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların kişisel bilgilerinin yerel makamlarla paylaşılmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını kabul etti.

Meclisin onayladığı tasarı kapsamında İsrail Sağlık Bakanlığı, aşı olmayanların bilgilerini yerel makamlarla paylaşabilecek.

Yasa, yerel makamların ve sağlık kurumlarının aşı yaptırmamış İsraillilere ulaşarak onları ikna etmelerine imkan veriyor.

Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıran kişilerin bilgileri ise yerel makamlarla paylaşılmayacak.

İsrail'deki bazı sivil toplum kuruluşları, gizlilik hakkına zarar vereceği uyarısında bulunarak tasarıya karşı çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 537 bin 244 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 146 bin 509 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 648 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 761 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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