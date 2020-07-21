Son Dakika: İsrail Meclisi, hükümetin Kovid-19 nedeniyle restoranlara getirdiği "müşteri yasağı" kararını...
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Son Dakika: İsrail Meclisi, hükümetin Kovid-19 nedeniyle restoranlara getirdiği "müşteri yasağı" kararını...

Son dakika haberlerine göre İsrail Meclisi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle restoranların müşteri almasını engelleyen kararını reddetti.

Son Dakika: İsrail Meclisi, hükümetin Kovid-19 nedeniyle restoranlara getirdiği
21.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:28

İsrail Meclisi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle restoranların müşteri almasını engelleyen kararını reddetti.

Ülkede Kovid-19'un etkisi giderek artarken İsrail Meclisi'ndeki Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Komisyonu, hükümetin salgın nedeniyle restoranların müşteri almasını yasaklayan kararına onay vermedi.

Hükümetin yasak kararı, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı milletvekillerinin Komisyondaki oylamaya katılmaması nedeniyle yeterli desteği bulamadı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, hükümetin kararının Komisyon tarafından onaylanmamasına tepki gösterdi.

Ülkede artan Kovid-19 vakalarına dikkati çeken Edelstein, "Vaka sayılarının yüksek olduğu kritik bir süreçte insanların iyimser olmasının nedenini bilemiyorum. Komisyonun kararı bizim genel karantinaya gitmemize neden olacak." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kararının ardından restoranlar kapalı alanlarda en fazla 20, açık alanlarda ise 30 müşteri kabul edebilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle restoranların müşteri kabul etmesine yasak getirirken, söz konusu işletmelere sadece paket servisi izni vermişti.

Salgın nedeniyle işsizliğin yüzde 21'e çıktığı ülkede, geçen hafta farklı şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 422, vaka sayısı ise 52 bin 687 oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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