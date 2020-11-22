Son dakika: İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı
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Son dakika: İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

22.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:10
Son dakika: İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndaki Vaaz ve İrşad Bürosu'ndan çıktığı sırada İsrail polisince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Son olarak 4 Kasım'da gözaltına alınan Şeyh Bukeyrat'a 6 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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