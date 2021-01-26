Son Dakika | İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı...
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Son Dakika | İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı...

26.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:24
Son Dakika | İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı...

Son dakika haberler... İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, tarafların iki ülke büyükelçiliklerinin en kısa süre açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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