Son dakika! İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için başkentte gıyabi cenaze namazı kılındı

Gelen son dakika haberine göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olanlar için Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olanlar için Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Ankara Şubesi tarafından cuma namazı sonrasında "Kudüs Özgür Olana Dek Kıyamdayız" programı düzenlendi.

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan AGD ve MGV Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, Filistinli Müslümanların kanlarıyla ve canlarıyla kadın, yaşlı, genç, erkek demeden İsrail'in saldırılarına karşı göğüslerini siper ettiğini ve şehit olduğunu söyledi.

"İsrail'e, küstahlığının hesabı sorulacaktır"

İsrail'in adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal ettiğini belirten Şanver, batı ülkelerinin de iş birlikçi yaklaşımları ve iki yüzlü politikalarıyla masum Filistinlilere yapılan zulmü ve şehitleri görmezden geldiğini kaydetti.

İsrail'in, zulümlerinin karşılığını alacağını ifade eden Şanver, "Biz terörist İsrail'in, fırsatını bulduğunda bu coğrafyayı ateşe vermekten, insanları sömürmekten, köle yapmaktan ya da öldürmekten çekinmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütü İsrail şunu iyi bilsin ki ne ölmekten ne öldürülmekten korkuyoruz. Terörist İsrail'e yaptığı her küstahlığın, şımarıklığın hesabını bir gün mutlaka soracağız." dedi.

Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliğinin İsrail'in sonunu getireceğini vurgulayan Şanver, İsrail'e karşı birlik çağrılarının ve basın açıklamalarının sorumlular harekete geçene kadar devam edeceğini, Doğu Türkistan, Myanmar başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar "siyonist beladan" kurtulana dek mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Telin etmek yeterli değil"

Cansuyu Derneği Ankara İl Temsilcisi Mehmet Savaş da son bir haftadır çeşitli vesilelerle Filistin'e destek olduklarını, devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalardan da memnuniyet duyduklarını aktardı.

Savaş, şunları kaydetti:

"Kıymetli büyüklerimiz, biz telin ederiz siz de ettiniz ama bu yeterli değil. Biz Mehmetçiğin Gazze'ye geçmesini istiyoruz, İsrail'e yaptırımların devlet düzeyinde artırılmasını istiyoruz. İsrail'i devlet saymayıp terör örgütü sayıyoruz. Terörle mücadelede her birimiz gönüllü olarak nefer olduğumuzu vurguluyoruz. Sizler yol açın bizler yürüyelim. Gazze'yi, Kudüs'ü değil Tel Aviv'i bile İslam toprağı yapalım."

Açıklamaların ardından İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olan 31'i çocuk, 19'u kadın 119 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Öte yandan programa katılanlar Filistin'deki direnişle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla kollarına kırmızı kurdele bağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak