- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.
- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.
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