- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...
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- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.

- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.

- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...
- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...
- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...
- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
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