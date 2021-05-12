- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan...

- İsrail'in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.