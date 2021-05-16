Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 174'e yükseldi.

- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi

Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor

GAZZE - İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 174'e yükseldi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazından siviller kurtarılmaya devam ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları dün gece de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 10'u kadın 8'i çocuk olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil durum müdahale ekipleri aralarında bir çocuğun da bulunduğu enkaz altındaki bazı sivilleri kurtardı.

Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor
Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor
Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor
Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... - İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 12:46:10. #1.14#

title