Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı

Son dakika habere göre İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye, yaralı sayısı 220'ye yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye, yaralı sayısı 220'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bugün saat 00.30'a dek süren saldırılar sonucunda 2 kişinin daha şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, 32 şehitten birinin kadın, 10'unun çocuk olduğu, yaralı sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Daha önce Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit sayısının 30, yaralı sayısının 203 olduğu bildirilmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 32 Filistinli şehit oldu, 220 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 3 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız