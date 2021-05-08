- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada
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- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada

KUDÜS - İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İşgalci İsrail güçleri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ayakkabıları ile girerek cemaate acımasızca saldırdığı ve cemaatin saldırılar karşısındaki çaresizliği görülüyor.

Dün akşam İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz ve plastik mermili saldırılarında toplam 205 Filistinlinin yaralanmış, bunlardan 88'inin hastanelere kaldırılmıştı. Plastik mermi kullanılması sonucu yaralanmaların çoğunun yüz ve göz bölgesinden olduğu, bilançonun giderek artması üzerine bölgede sahra hastanesi kurulduğu da ifade edilmişti.

Filistinli kaynaklar ise İsrail'in saldırısının ardından onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını belirtmişti.

- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada
- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada
- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada
- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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