Son dakika! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, bazı Filistinlileri gözaltına almak üzere Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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