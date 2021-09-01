Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni
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Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Filistinli Raid Yusuf Jadallah'ın oğlu Yusuf'un konuşması Cenazenin defnedilmek üzere omuzlarda taşınması İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Raid Yusuf Jadallah için Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Beit...

Görüntü Dökümü:

Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması

Filistinli Raid Yusuf Jadallah'ın oğlu Yusuf'un konuşması

Cenazenin defnedilmek üzere omuzlarda taşınması İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Raid Yusuf Jadallah için Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Beit Ur al-Tahta beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni
Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni
Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni
Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni - Haberler
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