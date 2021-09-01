Son Dakika | İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin cenaze töreni

Son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Filistinli Raid Yusuf Jadallah'ın oğlu Yusuf'un konuşması Cenazenin defnedilmek üzere omuzlarda taşınması İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Raid Yusuf Jadallah için Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Beit...