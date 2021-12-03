Son dakika! İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika! İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm kentinde, "arabayla ezme" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açarak İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürdü, araçtaki diğer kişiyi yaraladı.

İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm kentinde, "arabayla ezme" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açarak İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürdü, araçtaki diğer kişiyi yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılan açıklamada, Umm el-Fahm kentinde iki kişinin bulunduğu bir aracın görev yapan sınır polisinin üzerine sürdüğü, polisin araca ateş açtığı belirtildi.

İki polisin yaralandığı, polisin ateş açtığı 20'li yaşlardaki İsrail vatandaşı Filistinli şoförün öldüğü, araçtaki diğer kişinin de yaralandığı bildirildi. Araçta ruhsatsız bir tabanca bulunduğu aktarıldı.

İsrail polisi, olayın "cezai" nitelikte olduğunu arabadaki iki kişinin de kentte Filistinli aileler arasındaki bir cinayet kaynaklı husumetle ilişkili olduğu bilgisini paylaştı.

Umm el-Fahm kentinde dün akşam saatlerinde Filistinli aileler arasında daha önce gerçekleşen bir cinayet üzerine çıkan kavga nedeniyle kentte ateş açılmış, arabalar ve evler yakılmıştı. İsrail polisi, dün kentteki olaylarla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrail'in 1948 yılındaki kuruluşunun ardından İsrail vatandaşı haline gelen Filistinli Araplar, ülke içinde "1948 Arapları" diye isimlendiriliyor. 1948 Araplarının bugün yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip İsrail'de, nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturduğu ifade ediliyor.

İsrail vatandaşı Filistinli Arap nüfusu içinde son yıllarda artan bireysel silahlanma, bu topluluk içinde suç oranının ve can kayıplarının artmasına yol açıyor.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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