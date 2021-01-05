Son dakika! İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu
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Son dakika! İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

05.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:34
Son dakika! İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

Son dakika haber... İşgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Gush Etzion kavşağında İsrail askerlerince şehit edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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