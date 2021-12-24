İsrail güçleri Şey Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemine müdahale etti: 3 gözaltı - Haberler
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İsrail güçleri Şey Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemine müdahale etti: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelerle dayanışma için yapılan oturma eylemine müdahale etti.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelerle dayanışma için yapılan oturma eylemine müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarmasını engellemek amacıyla yapılan protestolar devam ediyor. İsrail güçleri, Şeyh Cerrah Mahallesi'nden zorla tahliye edilmek istenen Filistinli ailelerle dayanışma için yapılan oturma eylemine müdahale etti. Eylemcilere, cop ve ses bombası ile saldıran İsrail güçleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Oturma eylemi, 70 yılı aşkın bir süredir Şeyh Cerrah'ta yaşadıkları evden zorla tahliye edilmek istenen Salem ailesi için düzenlenirken, eylem sırasında sık sık "Özgür Filistin" ve "Defol yerleşimci" sloganları atıldı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

İsrail güçleri Şey Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemine müdahale etti: 3 gözaltı

İsrail güçleri Şey Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemine müdahale etti: 3 gözaltı

İsrail güçleri Şey Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemine müdahale etti: 3 gözaltı

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