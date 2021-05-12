Son dakika... İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas mensuplarına yönelik operasyonda 39 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika... İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas mensuplarına yönelik operasyonda 39 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika... İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas mensuplarına yönelik operasyonda 39 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Hamas mensupları ve destekçilerine yönelik operasyonda 39 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Hamas mensupları ve destekçilerine yönelik operasyonda 39 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emani Serahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediğini söyledi.

Serahne, Nablus kentinde Hamas yetkilisi Yasir Berdesavi ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

Kalkilya kentinde de bazı evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Hamas mensupları ve aktivistleri gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail güçlerinin Batı Şeria genelinde gece saatlerinden itibaren 39 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 13'ü çocuk 40'tan fazla Filistinli şehit oldu, 296 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ise 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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