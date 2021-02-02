Son dakika: İsrail güçleri 4'ü çocuk 29 Filistinliyi gözaltına aldı

Edinilen son dakika haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4'ü çocuk 29 Filistinliyi gözaltına aldı, 2 kişiyi de plastik mermiyle yaraladı.