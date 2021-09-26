İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü - Haberler
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İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

- İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

BATI ŞERİA - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordu sözcüsü Ran Kochav yaptığı açıklamada, bugün sabaha karşı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki 4 kasabada Hamas'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Kochav, baskın sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çatışma çıkması sonucu 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gece saatlerinde başlayan gizli baskın sırasında İsrail güçleri tarafından 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Kochav, baskın sırasında hiçbir İsrail askerinin yaralanmadığını söyledi.

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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