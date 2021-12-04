Son dakika haberi... İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

- İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, 1 Ultra- Ortodoks (Haredi) Yahudi'ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesi ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, 1 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi'ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü. İsrail güçlerinin, Filistinli şüpheliyi yerde yattığı sırada yakın mesafeden bir kaç defa vurduğu anlara ait görüntüler ise sosyal medyada öfkeye neden oldu.

İsrail basınında yer alan haberler de, saldırıya uğrayan Haredi Yahudi'nin 20 yaşında olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, Filistinli şüphelinin ilk saldırının ardından bölgedeki İsrail güçlerine de bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.