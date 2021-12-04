Son dakika haberi... İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi'ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesi ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.

- İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, 1 Ultra- Ortodoks (Haredi) Yahudi'ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesi ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, 1 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi'ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü. İsrail güçlerinin, Filistinli şüpheliyi yerde yattığı sırada yakın mesafeden bir kaç defa vurduğu anlara ait görüntüler ise sosyal medyada öfkeye neden oldu.

İsrail basınında yer alan haberler de, saldırıya uğrayan Haredi Yahudi'nin 20 yaşında olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, Filistinli şüphelinin ilk saldırının ardından bölgedeki İsrail güçlerine de bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Son dakika haberi... İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

Son dakika haberi... İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

Son dakika haberi... İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

 Seyment'in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

Seyment'in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

 Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title